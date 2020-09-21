Деятельность свердловских промышленников может спровоцировать волну экопротестов по всей стране

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20 сентября в с. Аскарово Абзелиловского района Башкортостана прошел митинг против проведения промышленных работ на Салаватском месторождении около хутора Салават-совхоз, хребта Крыктытау и других природных объектов. В акции протеста на стадионе «Урожай» приняли участие около трех тысяч человек.В митинге поучаствовали жители Ишимбая, Стерлитамака, Уфы и Магнитогорска. Кроме того, акцию поддержал замглавы местной администрации Руслан Юсупов.Активисты утверждают, что разработка медного месторождения приведет к опустыниванию земель и загрязнению воздуха, сокращению числа растений и животных, в том числе внесенных в Красную книгу.Право пользования недрами в Абзелиловском районе возле хутора Салават-совхоз получила Александринская горнорудная компания, входящая в Русскую медную компанию. Промышленники планируют уничтожить леса и построить карьер по добыче меди вдоль горы Крыктытау.Промышленная разработка данного месторождения предполагает добычу 992,6 тыс. т металла, что может привести к ухудшению качества воды в реках Малый Кизил и Большой Кизил, которые снабжают Магнитогорск и Сибай.