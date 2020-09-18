В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Представитель администрации отеля Xander Hotel в Томске рассказала о качестве бутилированной воды, которую размещают в номерах гостиницы, пишет РИА «Новости». В этом отеле останавливался оппозиционер Алексей Навальный перед тем, как попал в больницу.
По словам администратора, воду гостинице предоставляет проверенный поставщик:
«С этим поставщиком (воды – ред.) мы работаем давно, поэтому… она везде продается, очень популярная в городе», — отметила она.
Сотрудница также сообщила, что Навальный снимал номер один, и ему предоставили соответствующее количество бутылок по количеству дней, а потому она не знает, почему на видео ФБК в номере блогера оказалось несколько бутылок.
По словам администратора, воду гостинице предоставляет проверенный поставщик:
«С этим поставщиком (воды – ред.) мы работаем давно, поэтому… она везде продается, очень популярная в городе», — отметила она.
Сотрудница также сообщила, что Навальный снимал номер один, и ему предоставили соответствующее количество бутылок по количеству дней, а потому она не знает, почему на видео ФБК в номере блогера оказалось несколько бутылок.
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