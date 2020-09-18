В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Представитель администрации отеля Xander Hotel в Томске рассказала о качестве бутилированной воды, которую размещают в номерах гостиницы, пишет РИА «Новости». В этом отеле останавливался оппозиционер Алексей Навальный перед тем, как попал в больницу.По словам администратора, воду гостинице предоставляет проверенный поставщик:«С этим поставщиком (воды – ред.) мы работаем давно, поэтому… она везде продается, очень популярная в городе», — отметила она.Сотрудница также сообщила, что Навальный снимал номер один, и ему предоставили соответствующее количество бутылок по количеству дней, а потому она не знает, почему на видео ФБК в номере блогера оказалось несколько бутылок.