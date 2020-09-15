Глава МВД Украины Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться»
Россия и мир
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о вмешательстве Украины во внутренние дела республики являются «чушью». Об этом в Facebook заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
«Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко, — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — написал Аваков.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена «отвести войска с улиц» и закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить границу с «братской Украиной», передает russian.rt.com.
«Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко, — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — написал Аваков.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена «отвести войска с улиц» и закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить границу с «братской Украиной», передает russian.rt.com.
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