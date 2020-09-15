В команде Алексея Навального объяснили, откуда взялась «отравленная» бутылка

13.58 Четверг, 17 сентября 2020
Россия и мир
Пластиковая бутылка, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка», была взята из номера Навального в томской гостинице, сообщили соратники политика. По их данным, это говорит о том, что Навального отравили до того, как он покинул свой номер и поехал в аэропорт, передает forbes.ru.

Также в Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что после того, как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Алексея Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого оппозиционер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды. Собранные вещи, включая бутылку с водой, команда Навального передала немецким специалистам, поскольку была уверена, что «дело расследовать в России не будут».



Как напоминает lenta.ru, версия о следах «Новичка» в деле Навального появилась после заявления правительства Германии о результатах работы военных токсикологов Европы. По данным исследователей, следы яда найдены в крови, на коже и в моче Навального, а также бутылке с водой, из которой он пил.
© Вечерние ведомости
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