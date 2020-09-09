Депутаты Европарламента предложили заморозить счета фигурантов расследований Алексея Навального

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Европарламент предложил заморозить европейские счета фигурантов антикоррупционных расследований Алексея Навального. По мнению депутатов Европарламента, покушение на политика было частью системных усилий российских властей, направленных на то, чтобы заставить замолчать Навального, передает РБК. Документ в Европарламенте обсудят сегодня.Ранее в ЕС предложили назвать новые санкции Евросоюза за нарушение прав человека, по аналогии с американским «актом Магнитского», именем Алексея Навального.Как напоминает «Эхо Москвы», фигурантами расследований оппозиционного политика и его соратников становятся российские депутаты, члены правительства, высокопоставленные силовики. Ролики с антикоррупционными расследованиями набирают миллионы просмотров на сервисе Youtube.