Данилу Козловского назвали главным российским актером последнего десятилетия

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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало рейтинг лучших российских актеров за последнее десятилетие.Первое место в нем уверенно занял Данила Козловский. На втором месте оказался Александр Петров, а на третьем — Петр Федоров. В первую десятку также вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.Отмечается, что аналитики при составлении рейтинга оценивали актеров по девяти критериям: общее количество фильмов, в которых участвовал артист, число главных ролей, сумма зарубежных проектов, степень участия актера в рекламной кампании картин, фестивальные награды и кинопремии, популярность в СМИ, количество подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием актера и их совокупная посещаемость.