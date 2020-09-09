Алексей Навальный собирается вернуться в Россию

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Алексей Навальный захотел вернуться в Россию. Он заявил об этом немецкому прокурору, передает The New York Times со ссылкой на источники в службе безопасности.«Он [Навальный] не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело», — сказал собеседник издания.Также источник сообщил, что в ходе разговора с представителем прокуратуры ФРГ Алексей Навальный отказался участвовать в совместном расследовании России и Германии произошедшего с ним.Как напоминает РБК, в начале сентября власти Германии заявили, что Алексея Навального отравили: эксперты нашли в его организме следы вещества из группы «Новичок». 10 сентября стало известно, что политик полностью пришел в себя.