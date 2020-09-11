Эксперты из Франции и Швеции подтвердили отравление Алексея Навального «Новичком»
Россия и мир
В правительстве Германии заявили, что выводы немецких экспертов об отравлении Алексея Навального подтвердили лаборатории из Франции и Швеции, сообщает РБК.
Отмечается, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах российского политика вещества из группы «Новичок».
Правительство Германии снова призывает Россию прояснить произошедшее с оппозиционером. Также уточняется, что свою проверку начала Организация по запрещению химического оружия.
Отмечается, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах российского политика вещества из группы «Новичок».
Правительство Германии снова призывает Россию прояснить произошедшее с оппозиционером. Также уточняется, что свою проверку начала Организация по запрещению химического оружия.
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