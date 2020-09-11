В Германии не исключают приостановки строительства «Северного потока — 2»

© Вечерние ведомости

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток — 2» как реакцию на отравление Алексея Навального, передает gazeta.ru.«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение», — заявил Мааса. Однако, политик подчеркнул, что окончательные меры будут зависеть от России.«Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», — добавил Маас.