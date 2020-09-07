Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет
Россия и мир
Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил в фейсбуке знаток Максим Поташев. Как он пояснил в комментариях к публикации, причиной смерти его друга стал инсульт.
Как напоминает ren.tv, Смирнов был активным членом Клуба знатоков с 1988 по 2010 год и капитаном одной из самых ярких команд 90-х годов, в которую также входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев. Он провел 18 игр и победил более чем в половине. После завершения карьеры Смирнов приходил на игры и делился опытом с коллегами.
Как напоминает ren.tv, Смирнов был активным членом Клуба знатоков с 1988 по 2010 год и капитаном одной из самых ярких команд 90-х годов, в которую также входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев. Он провел 18 игр и победил более чем в половине. После завершения карьеры Смирнов приходил на игры и делился опытом с коллегами.
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