Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

У России нет причин начинать расследование случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным, пока она не получила данные от Германии. Об этом постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН.«У нас нет оснований, чтобы начинать расследование. Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении», – заявил он.Также Небензя заявил, что запрос Москвы в адрес Берлина с просьбой предоставить результаты исследований «направлен именно на то, чтобы установить истину в возможном преступлении, к чему призывает Германия, а также другие страны».