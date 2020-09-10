The Insider: Навальный пришел в себя и восстановился на 90%
Россия и мир
Фото: News-24.ru
Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после отравления. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на собственные источники.
По данным The Insider, его состояние улучшилось во вторник:
«Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации, ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета», — сообщает издание.
Физически Навальный восстановился на 90%, а психически почти полностью, утверждает издание.
«Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту», — пишет издание.
По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, эта информация преувеличена:
«В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», – заявила Ярмыш.
По данным The Insider, его состояние улучшилось во вторник:
«Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации, ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета», — сообщает издание.
Физически Навальный восстановился на 90%, а психически почти полностью, утверждает издание.
«Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту», — пишет издание.
По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, эта информация преувеличена:
«В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», – заявила Ярмыш.
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