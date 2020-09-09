Die Zeit: Навального отравили новым видом «Новичка»

09.27 Четверг, 10 сентября 2020
Россия и мир
Фото: ptzgovorit.ru
Оппозиционера Алексея Навального отравили новым типом нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», сообщает немецкая газета Die Zeit.

Издание ссылается на анализы, проведенные Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии.

По данным газеты, Германия подозревает, что один из сотрудников ФСБ или специально направленный агент спецслужб обрызгал ядом чай или чашку, из которой пил Навальный.

Кроме того, предполагалось, что политик умрет на борту самолета, однако он выжил благодаря быстрой реакции пилота, совершившего экстренную посадку, и омских врачей, которые экстренно ввели Навальному атропин.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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