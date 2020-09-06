В Германии назвали опасной для страны остановку строительства «Северного потока-2»
Россия и мир
Остановка строительства газопровода «Северного потока — 2» из-за ситуации с отравлением политика Алексея Навального может стать серьезной ошибкой и привести к прекращению сотрудничества Москвы и Берлина в сфере энергетики. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
По мнению политика, если Берлин решится на остановку прокладки труб, то это станет ударом по репутации страны, а также может создать опасность исков о компенсации ущерба со стороны оператора магистрали. В таком случае «СП-2» обернётся для Германии судебными разбирательствами на миллиарды долларов, пишет портал Welt.
Как напоминает lenta.ru, после отравления Алексея Навального канцлер Германии Ангела Меркель, традиционно выступавшая в защиту строительства газопровода «Северный поток-2», изменила свое отношение к проекту. Меркель не исключила введение санкций в отношении объекта, который уже построен на 94 процента.
По мнению политика, если Берлин решится на остановку прокладки труб, то это станет ударом по репутации страны, а также может создать опасность исков о компенсации ущерба со стороны оператора магистрали. В таком случае «СП-2» обернётся для Германии судебными разбирательствами на миллиарды долларов, пишет портал Welt.
Как напоминает lenta.ru, после отравления Алексея Навального канцлер Германии Ангела Меркель, традиционно выступавшая в защиту строительства газопровода «Северный поток-2», изменила свое отношение к проекту. Меркель не исключила введение санкций в отношении объекта, который уже построен на 94 процента.
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