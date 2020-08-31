Россия отреагировала на желание Трампа помешать «Северному потоку-2»
Россия и мир
Фото: vestikavkaza.ru
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ситуация с Алексеем Навальным не должна сказаться на «Северном потоке – 2», и проект должен оставаться вне политики. Так дипломат отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о его поддержке возможного прекращения строительства газопровода «Северный поток-2».
«Мы слышим все эти заявления, которые делаются. Но наша позиция хорошо известна: это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия, и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать», — приводит ТАСС слова Грушко.
Напомним, что ранее Трамп заявил, что желает помешать строительству «Северного потока-2». Главной причиной, по его словам, стала ситуация с отравлением Алексея Навального.
«Мы слышим все эти заявления, которые делаются. Но наша позиция хорошо известна: это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия, и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать», — приводит ТАСС слова Грушко.
Напомним, что ранее Трамп заявил, что желает помешать строительству «Северного потока-2». Главной причиной, по его словам, стала ситуация с отравлением Алексея Навального.
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