Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Позицию политика передал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.По словам представителя, Меркель согласна с замечаниями министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который ранее призвал Россию прояснить заболевание оппозиционера, и выразил при этом надежду, что полученный ответ не заставит Германию передумать по поводу проекта.Напомним, что Бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге и кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц призвал заморозить строительство «Северного потока-2».«После отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать. Предлагаю немедленно заморозить строительство на два года, то есть ввести мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык», — заявил политик.