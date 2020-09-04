Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Супруга политика Алексея Навального Юлия ответила на инициативу главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, предложившего создать совместную группу врачей из России и Германии, которая займется выяснением случившегося с политиком.В своем Instagram Навальная отметила, что политику уже поставили диагноз – отравление фосфорорганическими соединениями. По ее мнению, омские врачи об этом «прекрасно знали», и считали, при этом, что могут «не пускать к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению».«Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению», — обратилась Юлия Навальная к Рошалю.Напомним, что 5 сентября Рошаль выступил с предложением создать совместную группу врачей из Германии и России, чтобы выяснить причины случившегося с Навальным. По словам врача, в случае подтверждении версии об отравлении в России необходимо будет завести уголовное дело.