Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook о переговорах сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось, ‒ неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», ‒ написала она в Facebook.
Захарова пояснила, что протокольные уловки стали одним из основных приемов американских чиновников, которые хотят «искусственно создать видимость собственной исключительности». Это, по ее мнению, неприемлемо.
Напомним, что ранее Захарова опубликовала фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит напротив Трампа в Овальном кабинете. К этому фото она прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось, ‒ неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», ‒ написала она в Facebook.
Захарова пояснила, что протокольные уловки стали одним из основных приемов американских чиновников, которые хотят «искусственно создать видимость собственной исключительности». Это, по ее мнению, неприемлемо.
Напомним, что ранее Захарова опубликовала фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит напротив Трампа в Овальном кабинете. К этому фото она прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
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