Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook о переговорах сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось, ‒ неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», ‒ написала она в Facebook.Захарова пояснила, что протокольные уловки стали одним из основных приемов американских чиновников, которые хотят «искусственно создать видимость собственной исключительности». Это, по ее мнению, неприемлемо.Напомним, что ранее Захарова опубликовала фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит напротив Трампа в Овальном кабинете. К этому фото она прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».