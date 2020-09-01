Новак Джокович извинился за инцидент на US Open
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Сербский теннисист Новак Джокович в Instagram прокомментировал свою дисквалификацию на Открытом чемпионате США.
В матче четвертого круга, который прошел в воскресенье, Джокович агрессивно ударил по мячу и попал в шею женщины – линейного судьи, после чего она упала. В итоге руководство турнира приняло решение дисквалифицировать первую ракетку мира.
«Я опечален и опустошен всей этой ситуацией. Проверил, как себя чувствует линейный судья, и, судя по полученной информации, она в порядке, слава богу. <…> Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это было ненамеренно», — написал Джокович.
Также спортсмен извинился перед организаторами US Open и поблагодарил своих поклонников и близких за поддержку.
В матче четвертого круга, который прошел в воскресенье, Джокович агрессивно ударил по мячу и попал в шею женщины – линейного судьи, после чего она упала. В итоге руководство турнира приняло решение дисквалифицировать первую ракетку мира.
«Я опечален и опустошен всей этой ситуацией. Проверил, как себя чувствует линейный судья, и, судя по полученной информации, она в порядке, слава богу. <…> Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это было ненамеренно», — написал Джокович.
Также спортсмен извинился перед организаторами US Open и поблагодарил своих поклонников и близких за поддержку.
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