Новак Джокович извинился за инцидент на US Open

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Сербский теннисист Новак Джокович в Instagram прокомментировал свою дисквалификацию на Открытом чемпионате США.В матче четвертого круга, который прошел в воскресенье, Джокович агрессивно ударил по мячу и попал в шею женщины – линейного судьи, после чего она упала. В итоге руководство турнира приняло решение дисквалифицировать первую ракетку мира.«Я опечален и опустошен всей этой ситуацией. Проверил, как себя чувствует линейный судья, и, судя по полученной информации, она в порядке, слава богу. <…> Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это было ненамеренно», — написал Джокович.Также спортсмен извинился перед организаторами US Open и поблагодарил своих поклонников и близких за поддержку.