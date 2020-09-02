В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
Россия и мир
Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации данных об отравлении Навального не соответствует действительности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе немецкого кабмина.
«Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», - заявили агентству в кабмине.
Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию отравления оппозиционера, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Лукашенко сослался на перехваченный разговор между неназванными представителями Варшавы и Берлина.
«Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», - заявили агентству в кабмине.
Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию отравления оппозиционера, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Лукашенко сослался на перехваченный разговор между неназванными представителями Варшавы и Берлина.
Три представителя «Урала» отправились в Лигу наций УЕФА
31 августа 2020
31 августа 2020
В честь Владислава Крапивина в Екатеринбурге назовут улицу
03 сентября 2020
03 сентября 2020
Екатеринбурженку оштрафовали за прописку 541 иностранца у себя дома
03 сентября 2020
03 сентября 2020