Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Берлин не информировал Москву о результатах исследования, в ходе которого в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда «Новичок». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.«Нет, до нас такая информация не доводилась», – ответил Песков на вопрос журналиста ТАСС.Напомним, что информация о заключении специалистов из лаборатории Бундесвера, которые проводили токсикологическое исследование анализов Навального стала известна 2 сентября. Специалисты обнаружили в организме оппозиционера следы химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что о результатах исследования будет уведомлен российский посол в Германии.