Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Россия и мир
Фото: REUTERS / Michael Kappeler
Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы», - сказала Меркель журналистам.
По мнению Меркель, Навальный стал жертвой преступления:
«Подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ», — заявила канцлер.
Кроме того, Меркель подчеркнула, что сомнений в том, что оппозиционер был отравлен ядом группы «Новичок» быть не может:
«Специальная лаборатория бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервнопаралитического боевого вещества группы "Новичок". Этот яд определяется в пробах однозначно», - сообщила Меркель.
«Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы», - сказала Меркель журналистам.
По мнению Меркель, Навальный стал жертвой преступления:
«Подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ», — заявила канцлер.
Кроме того, Меркель подчеркнула, что сомнений в том, что оппозиционер был отравлен ядом группы «Новичок» быть не может:
«Специальная лаборатория бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервнопаралитического боевого вещества группы "Новичок". Этот яд определяется в пробах однозначно», - сообщила Меркель.
Неизвестные угрожают семье мужчины, убитому в Верхней Пышме
02 сентября 2020
02 сентября 2020
На месте КОР в Екатеринбурге могут построить жилой комплекс
28 августа 2020
28 августа 2020
В Свердловской области выявили группу фальшивомонетчиков
31 августа 2020
31 августа 2020