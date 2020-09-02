Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.«Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы», - сказала Меркель журналистам.По мнению Меркель, Навальный стал жертвой преступления:«Подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ», — заявила канцлер.Кроме того, Меркель подчеркнула, что сомнений в том, что оппозиционер был отравлен ядом группы «Новичок» быть не может:«Специальная лаборатория бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервнопаралитического боевого вещества группы "Новичок". Этот яд определяется в пробах однозначно», - сообщила Меркель.