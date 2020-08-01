В Забайкалье возбудили уголовное дело против прикурившего от свечи в храме подростка

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В Забайкальском крае возбудили уголовное дело против подростка 2002 года рождения, закурившего сигарету в православном храме Читы. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону. Его обвинили в оскорблении чувств верующих.В июле 2020 года молодой человек зашёл в храм и на видеокамеру прикурил сигарету о стоящую на алтаре зажжённую свечу. Видео он опубликовал в Instagram и TikTok. Позднее молодой человек записал видеообращение, в котором перед всеми извинился.