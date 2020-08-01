Главный врач омской больницы назвал предварительный диагноз Алексея Навального

15:59 | 21.08.2020

Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Мураховский, передает РИА «Новости».



Он отметил, что медики не нашли признаков присутствия оксибутиратов и барбитуратов в крови Навального, но исследования продолжаются.



Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Соратники Навального считают, что его могли отравить.

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