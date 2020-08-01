Власти Гродно выполнили требования участников массовых акций протеста

10:58 | 19.08.2020

Гродненский горисполком опубликовал обращение к жителям города, сообщив о выполнении требований участников массовых акций протеста, прошедших в городе в последние дни, передает rg.ru.



Так, местные власти разрешили митинги на центральных площадях и постановили не наказывать бастующих работников предприятий.



Кроме того, представителям общественности, профсоюзов и партий обеспечат возможность выступления в эфире телеканала «Гродно Плюс». Также по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью в период протестов организованы разбирательства, а задержанные за участие в них граждане освобождены, сообщает russian.rt.com.

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