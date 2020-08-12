Бывшие спецназовцы Белоруссии выбрасывают форму

Несколько человек, утверждающие, что ранее служили в силовых структурах Белоруссии, опубликовали в Instagram видео, на которых выбрасывают свою форму.Так, житель Логойска Евгений Новицкий разместил в своем аккаунте видео, где его брат говорит, что не может гордиться тем, где служил, и хранить форму с нашивкой «спецназ» у себя дома. После этих слов он выбросил форму в мусорный бак.Артем Белинович также утверждает, что «белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет», а затем выбрасывает в мусорный контейнер берет. Он разместил в Instagram видео с хэштегом в/ч 3214, что является номеров войсковой части спецназа внутренний войск МВД Белоруссии, сообщает издание «РИА Новости».Напомним, что протесты в Белоруссии начались после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%.Недовольные организацией и итогами выборов граждане вышли на улицы. Уже четвертый день продолжаются несанкционированные акции протеста. В ходе протестов уже погиб один человек, который пытался отбросить обратно, в сторону правоохранителей, прилетевшую свето-шумовую гранату.