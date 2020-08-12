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10:15 | 13.08.2020

Фото: Instagram

Бывшие спецназовцы Белоруссии выбрасывают форму

Несколько человек, утверждающие, что ранее служили в силовых структурах Белоруссии, опубликовали в Instagram видео, на которых выбрасывают свою форму.

Так, житель Логойска Евгений Новицкий разместил в своем аккаунте видео, где его брат говорит, что не может гордиться тем, где служил, и хранить форму с нашивкой «спецназ» у себя дома. После этих слов он выбросил форму в мусорный бак.

Бывшие спецназовцы Белоруссии выбрасывают форму


Артем Белинович также утверждает, что «белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет», а затем выбрасывает в мусорный контейнер берет. Он разместил в Instagram видео с хэштегом в/ч 3214, что является номеров войсковой части спецназа внутренний войск МВД Белоруссии, сообщает издание «РИА Новости».

Напомним, что протесты в Белоруссии начались после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%.

Недовольные организацией и итогами выборов граждане вышли на улицы. Уже четвертый день продолжаются несанкционированные акции протеста. В ходе протестов уже погиб один человек, который пытался отбросить обратно, в сторону правоохранителей, прилетевшую свето-шумовую гранату.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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