13:28 | 12.08.2020

В Минске заработали мобильный интернет и социальные сети, сообщает РИА Новости. Как отмечается, сегодня около 06:50 одновременно начали функционировать Facebook, WhatsApp, Telegram и другие платформы. Их отключили с вечера воскресенья, 9 августа, когда в стране проходили президентские выборы.



Как напоминает iz.ru, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протесты граждан, несогласных с итогами голосования. Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская 10,09%. Граждане Белоруссии не признали итоги выборов и вышли на улицу.

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