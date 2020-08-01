В МВД Белоруссии сообщили о трех тысяч задержанных на массовых акциях протеста

16:09 | 10.08.2020

Около 3 тысяч человек задержаны в Белоруссии за участие в массовых акциях протеста 9 августа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел республики. «Из них около тысячи — в Минске и более двух — в других регионах республики», — говорится в сообщении.



Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Вечером этого дня в ряде городов республики начались многотысячные акции протеста. Митингующие выражали несогласие с результатами выборов, которые озвучили власти Белоруссии. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

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