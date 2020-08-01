В Польше не верят в победу Лукашенко на президентских выборах

13:27 | 10.08.2020

Депутат польского сейма Роберт Тышкевич сказал, что Польша и «никто в мире» не верит в победу Лукашенко на прошедших выборах главы белорусского государства, пишет РИА «Новости». «Никто в это не верит. Это самая большая в истории Белоруссии фальсификация. Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это», - заявил польский депутат.



Напомним, Лукашенко, по данным Центризбиркома, набрал 80,23% голосов избирателей. Такие цифры спровоцировали массовые протесты в стране, которые длились всю ночь. Силовики расстреливали митингующих резиновыми пулями и закидывали свето-шумовыми гранатами.

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