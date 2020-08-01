Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусское общество и власть к диалогу

12:31 | 10.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию в Белоруссии в связи с выборами. Зеленский призвал белорусское общество к диалогу, терпимости и отказу от уличного насилия, но предупредил, что диалог может быть трудным. Он считает, что только широкий диалог может обеспечить гражданам страны выход из нынешнего тяжелого кризиса, передает «Интерфакс».



Также по словам президента Украины, его страна крайне заинтересована в независимости Белоруссии и ее приверженности демократии, так как РБ является ближайшим соседом Украины.



Как напоминает lenta.ru, массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает свыше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 9 процентов. Граждане Белоруссии не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

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