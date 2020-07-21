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22:27 | 21.07.2020

Фото: телеграм-канал @korifeyhab

Как прошел первый день Михаила Дегтярева в должности врио губернатора Хабаровского края

Сегодня Хабаровский край встретил нового временно исполняющего обязанности губернатора – Михаила Дегтярева. Жители Хабаровска встретили политика крупными акциями протеста, а также множеством негативных комментариев в соцсетях, в которых требовали, чтобы тот "вернулся домой". Напомним, что 39-летнего депутата Госдумы от ЛДПР врио губернатора Хабаровского края назначил Владимир Путин. Дегтярев займет место Сергея Фургала, арестованного и уволенного с должности «в связи с утратой доверия».

Во вторник, 21 июля, Дегтярев прилетел в Хабаровск. Уже в 16:00 по местному времени его должны были представить кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона. После этого у чиновника должна была пройти первую пресс-конференцию в Хабаровске, которую отменили на неопределённый срок за 10 минут до начала. Согласно официальной версии, это произошло «в связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса».


Видео: телеграм-канал "Вечерний Хабаровск"

У здания краевого правительства в это время собралась толпа митингующих, которые потребовали встречи с прилетевшим из Москвы Дегтяревым. К народу чиновник так и не вышел, объяснив это необходимостью соблюдения социальной дистанции:

«Тем, кто скандировал "Дегтярев, выходи", хочу сказать: давайте друг друга беречь. Социальную дистанцию не выдерживают, призываю всех беречь себя», – сказал врио губернатора.

На вопрос о том, будет ли он успокаивать протестующих, чиновник ответил: «Что значит успокаивать? Я, честно говоря, планирую для всех работать. Народ имеет абсолютно разные точки зрения и на вопрос управления, хозяйствования, и к задержанию по-разному относится. Я с уважением к ним отношусь».


Видео: телеграм-канал "Вечерний Хабаровск"


В конце своего первого рабочего дня в должности врио губернатора Хабаровского края, Михаил Дегтярев заявил журналистам – конкурировать на выборах с Фургалом он не станет: «Если его оправдают, и он сможет принять участие [в выборах], я вещи собираю и уезжаю. Конкурировать с Фургалом на выборах не собираюсь».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, в свою очередь, призвал протестующих прекратить митинги и заняться развитием региона:

«С митингами - ну, я могу высказать свое мнение и сказать, что надо прекращать и надо заниматься теми вопросами, которыми всегда занимались – развивать город Хабаровск, Хабаровский край. Потому что это наша родина, наша жизнь, наши дети, вообще наши семьи. Когда спокойствие в доме, тогда и все хорошо», – заявил Кравчук журналистам.

Хабаровск нового губернатора встретил крайне неприветливо. В знак протеста против назначения Михаила Дегтярёва из партии ЛДПР вышли сразу двое местных политиков – депутат Законодательной думы Хабаровского края Пётр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян. О несогласии с решением партии Емельянов написал на своей странице в Instagram. По словам политика, ему, как «честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит».

Кроме того, в день приезда нового губернатора, участники протестных акций в Хабаровске анонсировали очередной «Марш Фургала», который должен пройти в эту субботу.


Видео: телеграм-канал Avtozak LIVE

Во время сегодняшних протестов на центральной площади Хабаровска митингующие развернули большой плакат, на котором высмеяли планы выходца из Самары Дегтярева полететь в космос. Главный иронический лозунг протестующих – «Чемодан, самолёт, Самара!». Еще один лозунг, которым встретили политика жители Хабаровска – «Добро пожаловать в ад!»

Атакуют «назначенца» и в сети. В основном люди просят Дегтярева сразу уйти в отставку: «Даже не суйся на Дальний Восток. Как может человек руководить нормально краем, если он не жил в нем?». «Это тот день, когда ты подписал своей карьере смертный приговор», – так звучит один из самых популярных комментариев.


Видео: телеграм-канал "Вечерний Хабаровск"


Сам же Михаил Дегтярёв, заявил, что его назначение – это результат услышанного федеральным центром мнения избирателей. Он уже строит планы на решение накопившихся в Хабаровском крае проблем:

«У нас много работы, нам нужно объединиться всем, чтобы жизнь в крае была достойной, чтоб зарплаты вовремя выплачивались, социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поддержал нового губернатора. В беседе с журналистами он заявил, что Дегтярёв обладает организаторскими навыками и после встречи произвёл «хорошие впечатления». На вопрос о том, как чиновник сможет работать в незнакомом регионе, Кравчук ответил, что готов ему помогать:

«Это ничего страшного! Самое главное — у него организаторские навыки работы. Он в политике всё-таки до последнего был депутатом Госдумы. Он в своём регионе работал. Без разницы! Ведь регион от региона практически ничем не отличается!», – заявил Кравчук.


Видео: телеграм-канал "Вечерний Хабаровск"

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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