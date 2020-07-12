Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для граждан России

11:04 | 13.07.2020

Венгрия с 15 июля разрешает въезд на свою территорию гражданам России с условием наличия у них справок, подтверждающих отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом венгерское посольство в Москве сообщило в Facebook.



«Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней. Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат», — информирует дипмиссия.



С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила ранее вице-премьер Голикова. По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения.

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