Россия и мир
10:12 | 14.11.2019
Фото: portamur.ru
В Благовещенске очередная стрельба в колледже: двое студентов погибли, ещё трое ранены
«Сегодня утром в Благовещенске к наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко-Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже. Полицейские незамедлительно выдвинулись на указанный адрес. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь.
В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции, злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа.
На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое человек. Им оказывается медицинская помощь.
В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются», – говорится в сообщении ведомства.
По данным телеграм-канала Baza, нападавший — студент колледжа Данил Засорин. По информации канала, он открыл стрельбу после того, как ему сделали замечания за курение в помещении.
По информации телеграм-канал Mash, причиной неадекватного поведения Засорина стало то, что его выгнали из аудитории за опоздание.
Ещё ряд СМИ утверждают, что истинной причиной случившегося стал конфликт между стрелком и другими учащимися колледжа.
Губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram написал, что власти будут детально разбираться в произошедшем, выразив соболезнования родственникам погибших и пострадавших, и пообещав оказать им всю необходимую помощь.
«Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб. Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», – написал глава региона.
© «Вечерние ведомости»
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