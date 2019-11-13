В Благовещенске очередная стрельба в колледже: двое студентов погибли, ещё трое ранены

10:12 | 14.11.2019

Фото: portamur.ru

В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате ЧП два человека погибли, ещё три человека получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



«Сегодня утром в Благовещенске к наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко-Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже. Полицейские незамедлительно выдвинулись на указанный адрес. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь.



В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции, злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа.



На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое человек. Им оказывается медицинская помощь.



В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются», – говорится в сообщении ведомства.



По данным телеграм-канала Baza, нападавший — студент колледжа Данил Засорин. По информации канала, он открыл стрельбу после того, как ему сделали замечания за курение в помещении.



По информации телеграм-канал Mash, причиной неадекватного поведения Засорина стало то, что его выгнали из аудитории за опоздание.



Ещё ряд СМИ утверждают, что истинной причиной случившегося стал конфликт между стрелком и другими учащимися колледжа.



Губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram написал, что власти будут детально разбираться в произошедшем, выразив соболезнования родственникам погибших и пострадавших, и пообещав оказать им всю необходимую помощь.



«Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб. Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», – написал глава региона.

© «Вечерние ведомости»