Отбывающий арест Алексей Навальный госпитализирован

15:01 | 28.07.2019

Фото: Павел Головкин/Associated Press

Алексей Навальный, отбывающий 30-дневный арест по решению Симоновского районного суда Москвы, доставлен из спецприемника в московскую больницу № 64. У политика случился аллергический приступ. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Напомним, Симоновский районный суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток, признав его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ за пост в Facebook, где он якобы призывал людей выйти 27 июля на несогласованную акцию протеста к зданию мэрии Москвы. Кроме того, Навальный, по версии правоохранительных органов, выступая на митинге 20 июля, также призывал людей к участию в несогласованной акции у здания мэрии.

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