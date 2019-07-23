16:46 | 25.07.2019

Российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на Украину на три года, сообщает «Детектор медиа».



Как сообщает lenta.ru, в июле Борисова посетила Киев, где снималась в реалити-шоу «Пацанки 4» в качестве наставницы. Телеведущая поделилась в Instagram положительными впечатлениями от съемок и посещения украинской столицы, в ответ на что столкнулась с отрицательными отзывами радикально настроенных пользователей. Многих возмутило, что украинские пограничники пустили россиянку в страну, поскольку она посещала Крым после 2014 года.

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