Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

16:29 | 25.07.2019

Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева. Глава Чечни пригласил его на работу, увидев видеозаписи в интернете, в которых мальчик рассказывает, как он мечтает охранять главу республики. О приеме на работу Кадыров рассказал на своей странице в соцсети Instagram. По его словам, он встретился с мальчиком и пригласил его работать на должность командира.

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