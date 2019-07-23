Россия и мир
16:29 | 25.07.2019
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
© «Вечерние Ведомости»
Сегодня
16:38 | 25.07.2019
На Турнир четырех наций в Пермь приедут скауты всех клубов НХЛ и КХЛ
16:26 | 25.07.2019
Из заброшенной школы на Уралмаше хотят сделать детский сад
16:14 | 25.07.2019
С семейного парка на Шарташе Минприроды требует почти миллион рублей
15:56 | 25.07.2019
В Екатеринбурге пройдёт первый всероссийский фестиваль Rukami
15:50 | 25.07.2019
В Кургане подрядчик приступил к чистовой отделке Дома барона Розена
14:58 | 25.07.2019
МЧС Курганской области о дымке: вредных веществ в воздухе не выявлено
14:25 | 25.07.2019
Евгений Горенбург закрывает фестиваль «Старый Новый рок»
14:13 | 25.07.2019
В Зауралье приемная мать, которая морила детей голодом, била и держала на цепи, получила «условку»
13:56 | 25.07.2019
Житель Курганской области не уступил дорогу спорткару и погиб
13:50 | 25.07.2019
На станции метро «Чкаловская» ребенок упал с платформы
13:38 | 25.07.2019
Зауралье полностью перешло на электронную ветеринарную сертификацию
12:50 | 25.07.2019
Хэдлайнером Дня города в Екатеринбурге станет группа «Чайф»
12:36 | 25.07.2019
Нижнетагильских чиновников будут учить негативному отношению к коррупции
12:33 | 25.07.2019
В Прикамье пациенты, перенесшие операции на сердце, начали получать бесплатные лекарства
12:28 | 25.07.2019
Участие в забеге «Встреча поколений» подтвердили победители и призеры Олимпийских игр
12:25 | 25.07.2019
В Екатеринбурге на улице Чкалова пропал пожилой человек
12:17 | 25.07.2019
На пермской набережной готовят основание под будущие тренажеры и универсальные корты
12:10 | 25.07.2019
Объем ввода жилья в Пермском крае за полгода увеличился почти на 5%
12:05 | 25.07.2019
Пермякам напоминают о мерах безопасности во время отдыха у воды
11:29 | 25.07.2019
Семью женщины, упавшей на колени перед чиновниками, выселили из дома
10:49 | 25.07.2019
В Екатеринбурге начали реконструкцию парка Зеленая роща
10:47 | 25.07.2019
В Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга – новый замглавы
10:10 | 25.07.2019
В Екатеринбурге появился «долларовый» патриарх
10:00 | 25.07.2019
Проезд по улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекрыли
09:12 | 25.07.2019
Около Большого Истока зафиксировали внезапный мор речной рыбы
22:58 | 24.07.2019
«А я скажу – здесь святой город»: Джигурда на пресс-конференции в Екатеринбурге вспомнил протесты в сквере у Театра драмы