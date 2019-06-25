На 47-ом году жизни скончался лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

14:47 | 27.06.2019

Во вторник умер музыкант и основатель рок-группы «Високосный год» Илья Калинников, сообщил на своей странице в Facebook директор коллектива Алексей Кан. Калинникову было 46 лет. По словам Кана, музыкант скончался еще 25 июня. «Причиной смерти стала остановка сердца», — заметил он, уточнив, что лидер «Високосного года» умер в одной из московских больниц.



Как напоминает ren.tv, Илья Калинников основал «Високосный год» в 1988 году. Сам музыкант прославился песней «Тихий огонек», которая стала музыкальной темой сериала «Дальнобойщики».