Глава СК заинтересовался соседями, которые выживают собственника комнаты в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с попыткой выжить собственника комнаты, которая появилась в социальных сетях.Как сообщает пресс-служба СК, соседи собственника комнаты в трёхкомнатной коммунальной квартире на протяжении нескольких лет создавали для него невыносимые условия, пытаясь принудить мужчину к продаже жилья. Ранее обращения в надзорные и правоохранительные органы не приносили результата.Сейчас СК России по Свердловской области проводит проверку по статье 330 УК РФ («самоуправство»). Следователи собирают доказательства и опрашивают участников конфликта.Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад в центральный аппарат ведомства о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Мероприятие для возрастной категории 18+