Организатор спектакля в Красноуфимске вернул зрительнице в восемь раз больше стоимости билетов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Красноуфимске специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области помогли местной жительнице вернуть деньги за отменённый спектакль. Гражданка купила два билета на постановку «Отель "Филадельфия"» в Центре культуры и досуга, заплатив 4,4 тыс. рублей.Как сообщает пресс-служба ведомства, спектакль был отменён, но ни агент по продаже билетов, ни организатор мероприятия средства не вернули. Женщина обратилась в консультационный пункт Роспотребнадзора, где ей помогли подготовить претензию и затем исковое заявление в суд.Мировой судья изучил материалы дела и удовлетворил требования заявительницы. С организатора спектакля взыскали 35,2 тыс. рублей, включая стоимость билетов, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.Мероприятие для возрастной категории 18+