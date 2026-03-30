Из Кольцово увеличат число прямых рейсов в Махачкалу к летнему сезону
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К летнему сезону из аэропорта Кольцово станет больше прямых рейсов в Махачкалу. Об изменениях в расписании сообщили в пресс-службе аэропорта. Столица Дагестана является популярным направлением, откуда туристы отправляются к пляжным курортам и другим точкам притяжения региона.
Со 2 мая авиакомпания «Nordwind» возобновляет полётную программу. Рейсы будут выполняться по субботам и понедельникам, а в июне частоту вылетов планируют увеличить до трёх раз в неделю.
С 29 мая к маршруту присоединятся «Уральские авиалинии». Перевозчик начнёт выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу ежедневно. Программа также рассчитана на летний период.
Напомним, что в Дагестане сейчас сохраняется сложная ситуация из-за паводков. С 30 марта в ряде муниципалитетов введён режим «Чрезвычайная ситуация» регионального характера. Спасатели МЧС круглосуточно продолжают устранять последствия сильных ливней. Также сейчас можно помочь пострадавшим жителям региона, отправив необходимые вещи.
