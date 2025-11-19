Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге утром загорелась крыша ТЦ «7 ключей»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром к торговому центру «7 ключей» на улице Технической съехались пожарные машины. Их заметили очевидцы.
Как сообщили «Инцидент Екатеринбург» в региональном управлении МЧС, на кровле загорелась электропроводка. Площадь пожара составила два квадратных метра. Ликвидировать возгорание приезжали 35 огнеборцев и 12 единиц техники.
«Информация о пострадавших и погибших не поступала»,
– заверили в пресс-службе спасателей.
