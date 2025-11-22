В Екатеринбурге смертельное ДТП на улице Пархоменко унесло жизнь подростка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в ночь на 25 ноября на улице Пархоменко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Lada Granta». В результате наезда на опору электропередач погиб 17-летний пассажир, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, за рулём находился 18-летний местный житель со стажем вождения всего два месяца. Он не был пристёгнут ремнём безопасности и не справился с управлением на небезопасной скорости. Водителя госпитализировали в ГКБ №36. Погибший подросток находился на правом переднем сиденье и был пристёгнут.Водитель пояснил автоинспекторам, что направлялся в кафе, однако как произошла потеря управления, он не помнит. Сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы по части 1 статьи 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности) и по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена).