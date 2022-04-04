Утром в Нижнем Тагиле сгорел гараж с тремя иномарками

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 12 апреля, на улице Индустриальной города Нижний Тагил произошёл пожар. Горел гаражный бокс, в котором на момент происшествия находились три автомобиля иностранного производства.По сообщению Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Свердловской области, возгорание произошло примерно в половине шестого утра. Полыхало на площади 120 квадратных метров. На место пожара были отправлены 5 единиц спецтехники и 15 сотрудников МЧС. На тушение огня им понадобилось всего 15 минут, но к тому моменту всё, что находилось в гаражном боксе, было уничтожено. Сгорели и 3 иномарки - легковая машина «Isuzu» и два автомобиля «Hyundai».Место происшествия спасатели покинули в 7 часов утра. Причины возгорания устанавливаются.