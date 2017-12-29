Рубрика: Новости дня
13:21 | 30.12.2017
В Свердловской области открывают первые ледовые переправы
Три переправы расположены на реке Сосьва в Серовском городском округе. Они обеспечивают связь с населенными пунктами Марсяты, Красный Яр и Магина. «Толщина льда на ледовых переправах от 52 до 56 сантиметров. Грузоподъемность каждой ледовой переправы достигает 10 тонн», — уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.
Добавим, что в январе — феврале планируется открыть еще 11 ледовых переправ в Свердловской области на реках Тавда, Сосьва, Пелым и Лозьва.
Фото: oilpipelines.ru
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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