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14:33 | 26.08.2018

Фото: группа «Это Серов, дека!»/«ВКонакте»

Второй торговый центр за день загорелся в Свердловской области, и сгорел

Сегодня утром в Серове на улице Кирова сгорел торговый центр «Богатей». Об этом сообщают очевидцы в группе «Это Серов, детка!» в соцсети «ВКонтакте», выкладывая фото и видео с места ЧП.

Очевидцы сообщали, что пожарные прибыли к горевшему ТЦ около восьми утра и, растянув пожарный рукав, подсоединили его к близлежащим водоразборным колонкам у частных домов.

Как только что сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в двухэтажном магазине «Богатей» на улице Кирова в Серове поступило в 07:19.

К месту пожара выехали 5 единиц техники и 23 человека личного состава.

«Для тушения огня на кровле пожарные задействовали автолестницы и трехколенные приставные лестницы. Пожарные не допустили распространения огня на торговые павильоны. Огнеборцы совместно с собственниками торговых павильонов организовали эвакуацию вещей из торговых точек», – говорится на сайте ведомства.

Очевидно, под торговыми павильонами, на которые огнеборцы не допустили распространение огня, подразумеваются павильоны расположенные внутри здания.

В течение 40 минут пожарные справились с огнем, после это производили вскрытие железной кровли и ее проливку. Общий отбой по пожару был дан в 11:09.

На момент пожара людей в здании торгового центра не было. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Второй торговый центр за день загорелся в Свердловской области, и сгорел

Второй торговый центр за день загорелся в Свердловской области, и сгорел

Второй торговый центр за день загорелся в Свердловской области, и сгорел

Второй торговый центр за день загорелся в Свердловской области, и сгорел

Второй торговый центр за день загорелся в Свердловской области, и сгорел

Второй торговый центр за день загорелся в Свердловской области, и сгорел

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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