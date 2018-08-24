Второй торговый центр за день загорелся в Свердловской области, и сгорел

Сегодня утром в Серове на улице Кирова сгорел торговый центр «Богатей». Об этом сообщают очевидцы в группе «Это Серов, детка!» в соцсети «ВКонтакте», выкладывая фото и видео с места ЧП.Очевидцы сообщали, что пожарные прибыли к горевшему ТЦ около восьми утра и, растянув пожарный рукав, подсоединили его к близлежащим водоразборным колонкам у частных домов.Как только что сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в двухэтажном магазине «Богатей» на улице Кирова в Серове поступило в 07:19.К месту пожара выехали 5 единиц техники и 23 человека личного состава.«Для тушения огня на кровле пожарные задействовали автолестницы и трехколенные приставные лестницы. Пожарные не допустили распространения огня на торговые павильоны. Огнеборцы совместно с собственниками торговых павильонов организовали эвакуацию вещей из торговых точек», – говорится на сайте ведомства.Очевидно, под торговыми павильонами, на которые огнеборцы не допустили распространение огня, подразумеваются павильоны расположенные внутри здания.В течение 40 минут пожарные справились с огнем, после это производили вскрытие железной кровли и ее проливку. Общий отбой по пожару был дан в 11:09.На момент пожара людей в здании торгового центра не было. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.