До конца ноября на двух уральских трассах должны появиться регистраторы нарушений

20:22 | 31.07.2018

transmissia.net

На уральских трассах Екатеринбург — Шадринск — Курган и Пермь — Екатеринбург появятся камеры, которые будут фиксировать нарушения автомобилистов. Согласно документации с сайта госзакупок, на данный проект будет потрачено 6,3 миллиона рублей.



Подрядчику предстоит установить камеры не позднее 30 ноября 2018 года. При этом установленные камеры должны распознавать транспортные средства, фиксировать превышение скорости и делать снимки автомобилей нарушителей. Камеры фиксации нарушений также должны работать в автоматическом режиме.



Отметим, что заявки на участие в данном аукционе принимаются до 20 августа.