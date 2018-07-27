Новости дня
20:22 | 31.07.2018
transmissia.net
До конца ноября на двух уральских трассах должны появиться регистраторы нарушений
Подрядчику предстоит установить камеры не позднее 30 ноября 2018 года. При этом установленные камеры должны распознавать транспортные средства, фиксировать превышение скорости и делать снимки автомобилей нарушителей. Камеры фиксации нарушений также должны работать в автоматическом режиме.
Отметим, что заявки на участие в данном аукционе принимаются до 20 августа.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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