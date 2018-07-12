Новости дня
17:29 | 13.07.2018
Фото: ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ
Первую в России внутриутробную операцию на головном мозге плода провели уральские врачи
У ещё не родившегося малыша, женщина была на 28-й неделе беременности, врачи диагностировали внутриутробную, быстро прогрессирующую гидроцефалию, проще говоря — водянку. После проведённых консультаций было принято решение оперировать.
«Операция прошла успешно, длилась в течение часа, проводился наркоз матери и плоду. Доступ к головному мозгу плода осуществлялся через небольшое отверстие с помощью современного фетоскопического оборудования и специальных баллонов, применяемых в хирургии новорожденных», — рассказали в НИИ ОММ изданию E1.RU.
В результате врачам удалось обеспечить отток жидкости через созданное дополнительное отверстие, прогрессирование гидроцефалии плода было заторможено.
Всё оставшееся время беременности женщина была под постоянным контролем врачей. 2 июля на свет появился мальчик весом 2700. В настоящее время здоровью ребёнка уже ничего не угрожает.
Впервые такая операция была проведена в Испании в 2003 году. После этого никто из мировых врачей не решался на подобную операцию в связи со сложностью её проведения.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:08 | 13.07.2018
Мексиканские болельщики, прославившиеся на весь мир картонным изображением друга, попали в ДТП в Питере. Они уже обратились за помощью к УГМК
21:59 | 13.07.2018
Река Ивдель в Свердловской области затопила целый посёлок
20:13 | 13.07.2018
В службе судебных приставов в Верхней Салде проводят обыски
19:41 | 13.07.2018
Старинный особняк в Екатеринбурге станет жилым
18:14 | 13.07.2018
На берегу Черного озера в Прикамье появится новый арт-объект
17:54 | 13.07.2018
В Екатеринбург прибыл патриарх Кирилл
17:53 | 13.07.2018
В выходные в пермских парках пройдут праздничные программы «Чехов жив» и «Арифметика здоровья»
17:47 | 13.07.2018
Завтра Пермь примет матч высшей лиги по регби
17:41 | 13.07.2018
Краевой минтранс усилит контроль качества сдаваемых дорожных объектов
17:29 | 13.07.2018
Первую в России внутриутробную операцию на головном мозге плода провели уральские врачи
17:25 | 13.07.2018
Екатеринбургская фан-зона завершит свою работу в эти выходные
17:01 | 13.07.2018
Семнадцать южноуральских заводов оснастят приборами контроля выбросов
17:00 | 13.07.2018
Русская медная компания инвестирует в производство 180 млрд рублей
16:52 | 13.07.2018
До конца лета перекрыто движение по переулку Широкому на Уктусе
16:37 | 13.07.2018
В Перми опечатан крупный торговый центр
16:27 | 13.07.2018
В Перми прошел День спорта для пожилых
16:16 | 13.07.2018
В Перми расскажут о перспективных инвестициях от лучших аналитиков финансового рынка
15:56 | 13.07.2018
В Алапаевске из-за «Царских дней» ограничили продажу алкоголя
15:37 | 13.07.2018
Единая промышленная карта как средство профориентации
15:25 | 13.07.2018
«Это было мощно!»: Евгений Куйвашев поблагодарил организаторов и участников «Иннопрома-2018»
14:27 | 13.07.2018
На Бакинских Комиссаров «Пятерочка» и «Магнит» оштрафованы за выгрузку товаров в неположенном месте
14:11 | 13.07.2018
На территорию завода им. Шпагина переедут Пермская художественная галерея и 4 музея
14:00 | 13.07.2018
Из-за «Царских дней» в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
13:38 | 13.07.2018
Потомки Романовых приедут в Екатеринбург на «Царские дни»
13:36 | 13.07.2018
В Прикамье объявлен первый аукцион на капремонт многоквартирных домов с комплексным подходом
13:16 | 13.07.2018
Во всех екатеринбургских пунктах оформления ДТП появятся детские уголки
13:16 | 13.07.2018
В Пермь вернется жара
12:46 | 13.07.2018
Гидравлические испытания теплосетей в Перми преодолели «экватор»
12:42 | 13.07.2018
В Екатеринбурге появился бульвар, названный в честь врача семьи Николая II Евгения Боткина
12:26 | 13.07.2018
Дорогу к музею «Хохловка» сделают более безопасной
12:08 | 13.07.2018
РМК подпишет соглашение с УрФУ о подготовке специалистов
12:00 | 13.07.2018
В выходные закроют движение трамваев по улице Красноуральской
11:43 | 13.07.2018
Минприроды проиграло суд о запрете ледовых гонок на Балтыме
11:09 | 13.07.2018
Семье начальника предвыборного штаба кандидата в депутаты в гордуму Екатеринбурга сожгли автомобиль
10:58 | 13.07.2018
Прокуратура через суд потребовала ликвидировать свалку в Нижнем Тагиле
10:40 | 13.07.2018
В Екатеринбурге ликвидировали две нелегальные парковки
10:17 | 13.07.2018
Уральские судебные приставы проведут день единого приема граждан
09:38 | 13.07.2018
Сегодня на Урал прибудет патриарх Кирилл
09:19 | 13.07.2018
«Русский Ганновер»: в Екатеринбурге подвели итоги «Иннопрома»
23:15 | 12.07.2018
В Екатеринбурге велосипедист ударил пешехода кирпичом по голове
21:12 | 12.07.2018
В последний день выставки «Иннопром» губернатору Свердловской области презентовали «ЗОО-парк» и ледовую арену
20:51 | 12.07.2018
В Свердловской области водоемы, пригодные для купания, отсутствуют
18:46 | 12.07.2018
В столице Прикамья ведется благоустройство тротуара у ТЮЗа