Первую в России внутриутробную операцию на головном мозге плода провели уральские врачи

17:29 | 13.07.2018

Фото: ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ

Первую в России и вторую в мире уникальную внутриутробную операцию провели врачи НИИ ОММ совместно с хирургами Областной детской клинической больницы № 1 и нейрохирургами из Тюмени.



У ещё не родившегося малыша, женщина была на 28-й неделе беременности, врачи диагностировали внутриутробную, быстро прогрессирующую гидроцефалию, проще говоря — водянку. После проведённых консультаций было принято решение оперировать.



«Операция прошла успешно, длилась в течение часа, проводился наркоз матери и плоду. Доступ к головному мозгу плода осуществлялся через небольшое отверстие с помощью современного фетоскопического оборудования и специальных баллонов, применяемых в хирургии новорожденных», — рассказали в НИИ ОММ изданию E1.RU.



В результате врачам удалось обеспечить отток жидкости через созданное дополнительное отверстие, прогрессирование гидроцефалии плода было заторможено.



Всё оставшееся время беременности женщина была под постоянным контролем врачей. 2 июля на свет появился мальчик весом 2700. В настоящее время здоровью ребёнка уже ничего не угрожает.



Впервые такая операция была проведена в Испании в 2003 году. После этого никто из мировых врачей не решался на подобную операцию в связи со сложностью её проведения.