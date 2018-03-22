В Свердловских тюрьмах научатся подавлять бунты заключенных

13:18 | 24.03.2018

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, в Тавде прошло совместное тактико-строевое занятие, в котором приняли участие сотрудники учреждений Тавдинской оперативной зоны свердловского ведомства.



Сотрудники ИК-19 и ИК-26 строгого режима приняли участие в занятии, которое прошло на базе ИК-24.



В сообщении сказано следующее:«В ходе занятия личным составом отрабатывались вопросы по пресечению групповых неповиновений. Личный состав подразделений поставленную задачу выполнил в полном объеме. Все сотрудники получили практический опыт участия в проведении спец. операции, учились умелым и слаженным действиям в составе функциональных групп».



Проведением совместного тактико-строевого занятия руководил старший Тавдинской оперативной зоны полковник внутренней службы Николай Крюков. Он отметил положительные результаты в проведении занятия, а также указал на имеющиеся недостатки.



Фото: turako.ru