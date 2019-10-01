Уральская резня бензопилой

Лес-кругляк везут в Китай и страны СНГ



Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

В Свердловской области действует 9 инвестиционных приоритетных проектов области освоения лесов, ежегодный разрешенный размер лесопользования по ним составляет более двух миллионов 210 тысяч кубометров



Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области



Власти Свердловской области утвердили лесной план на 2018-2029 гг. – документ, в котором определяются цели и задачи лесного планирования, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов, мероприятия по их охране, защите и воспроизводству.Согласно документу, опубликованному на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, общая площадь лесов на территории региона по состоянию на 1 января 2018 года составляла 16 миллионов 47,7 тыс. гектар, из них эксплуатационных (предназначенных под вырубку – 11 миллионов 838 тысяч га).За период действия лесного плана 2009–2018 годов общая площадь лесного фонда уменьшилась на 25 345 га. От общего запаса 32,5% составляют березы, 36,5% - сосны, 15,1%- ель. В целях заготовки древесины в аренду предоставлено 462 лесных участка площадью 4 миллиона 870,4 тыс. га с установленным ежегодным объемом изъятия древесины 8 миллионов 192,6 тыс. куб. м.Изменение площади лесов произошло как в связи с бюрократическими факторами (например, в связи с переводом земель лесного фонда в другие категории, исправлением выявленных технических ошибок - двойной учет площадей, исключением земельных участков из границ лесного фонда по судебным решениям и т.д.), так и с незаконными рубками.Совокупный объем незаконно заготовленной древесины в 2009–2018 гг. составил 607 тысяч 614 куб. м. Речь, разумеется, идет только об официально учтенных фактах незаконных рубок. При этом, если в 2009 году средний объем одной незаконной рубки составлял 76 куб. м., то к 2018 г. он увеличился до 121 куб. м. Отмечается, что росту незаконных рубок способствует спрос на древесину – независимо от ее происхождения.В целях снижения уровня незаконных рубок лесных насаждений на территории Свердловской области Минприроды достигнуто соглашение о взаимодействии с полицией, налоговой службой и органами таможни. Взаимодействие осуществляется путем проведения совместных мероприятий по пресечению незаконных каналов транспортировки древесины.Кроме того, уменьшение покрытой лесом площади связано с пожарами на территории Свердловской области (самым горимым был 2010 год) и зарегистрированными законными вырубками. Только в Алапаевском лесничестве покрытая лесом площадь сократилась на 1,8 тыс. га. Всего же тенденция к уменьшению покрытой лесом площади наметилась в 21 лесничестве.За 2009–2018 годы сильно увеличилась и площадь поврежденных и погибших насаждений, что опять же связано как с катастрофическими лесными пожарами 2010–2011 годов, так и с неблагоприятными климатическими условиями (ураганный ветер, переувлажнение почвы, засуха). Площадь поврежденных и погибших лесов составила 272 тысяч 297,7 га, основная доля из них пришлась на север области. Погибшие насаждения почти не осваиваются ввиду экономической непривлекательности и удаленности.За 2009–2018 годы фактически заготовлено 67 миллионов 99,8 тыс. куб. м. ликвидной древесины, из них больше всего на территории Алапаевского, Верхотурского, Карпинского, Ирбитского, Красноуфимского, Кушвинского, Нижнетагильского, Сысертского Тугулымского и Талицкого лесничеств. Указанная цифра – лишь 84,7% от запланированного уровня.Планы властей на 2019-2028 гг. значительно масштабнее: планируется заготовить 105 миллионов 361 тыс. куб.м. Планируется предоставить для заготовки древесины 165 лесных участков общей площадью 3 миллиона 176 тыс. га, преимущественно в Ивдельском, Байкаловском, Верхотурском, Карпинском, Новолялинском, Нижнесергинском, Сотринском, Таборинском лесничествах.Власти Свердловской области не скрывают, что большая часть заготовленной древесины перевозится за пределы Свердловской области, в том числе, за рубеж.В 2017 году экспорт древесины и изделий из нее предприятиями Свердловской области составил 106 млн. долларов США (9,4% от общего объема экспорта). Традиционно в круглом виде отгружаются лиственный строительный лес и топливная древесина в страны СНГ. В 2017 году, например, на экспорт было направлено 192,2 тысяч кубометров необработанной древесины, к 2028 году планируется 250 тысяч кубометровОсновными потребителями пиломатериалов в странах СНГ являются Узбекистан и Азербайджан, а в Дальнем зарубежье – Афганистан и Китай. Незначительная часть поставляется в Болгарию и Германию.Один из плюсов рубки – поступления в бюджет. За период 2019-2028 гг. планируется получить от использования лесов 19 миллиардов 888 миллионов рублей, из них непосредственно от заготовки древесины 16 миллиардов 336 миллионов рублей, выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых 2 миллиарда 32 миллиона.Судя по озвученным в Лесном плане данным, указанные цифры сдерживают от роста естественные факторы. Указывается, что негативное влияние на эффективное освоение лесных ресурсов Свердловской области оказывает отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, магистральных лесовозных дорог. В связи с этим основная часть лесозаготовок концентрируется в зоне освоенных лесов, вблизи существующих транспортных магистралей и дорог общего пользования. Слабо развитая производственная и дорожно-транспортная инфраструктура сдерживает возможность более полного освоения эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность лесных ресурсов.На период действия Лесного плана 2019-2028 гг. прогнозируется уменьшение площади земель лесного Фонда региона, что обусловлено рядом причин. Среди них – включение земель лесного фонда в границы населенных пунктов, устранение противоречий данных ЕГРН и государственного лесного реестра, внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований. Так, на территории зеленых зон планируется строительство логистического центра в поселке Леневка (Горноуральский городской округ), строительство жилого комплекса «Город для пенсионеров» (Полевской/Дегтярск), строительство спортивного комплекса и развитие конного Клуба в районе Дегтярска, расширение кладбища на территории Березовского лесничества.Чем грозит устранение противоречий данных ЕГРН и государственного лесного реестра, стало понятно после скандала, разразившегося в июле этого года в Белоярском районе. В 2017 году земельный участок (кадастровый номер 66:05:4501020:743) площадью 74 гектара около поселка Рассоха, на котором рос лес, был продан частным лицам, которые начали рубку зеленых насаждений. Жители забили тревогу, после чего в ситуацию вмешалась природоохранная прокуратура и региональное Минприроды. Было установлено, что данный участок категории «для ведения гражданами садоводства и огородничества» пересекает лесной участок квартала 49 урочища КСП «Косулинское».После шумихи в СМИ Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к собственникам земельного участка (Бутаковой И.Л. и Буц А.В.) о признании деятельности по сносу деревьев незаконной и запрета на проведения работ на участке. Не осталось в стороне и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, которое подало иск об оспаривании зарегистрированных прав на земельный участок, а также о взыскании с Бутаковой и Буц ущерба, причиненного в результате незаконной рубки лесных насаждений объемом 2,1 тыс. кубометров на общую сумму более 49 миллионов рублей. Возбуждать уголовное дело полиция отказалась. В настоящее время судебные разбирательства еще продолжаются, и затянутся как минимум до конца года.В случае, если будет практиковаться механизм исключения площадей из лесного реестра, то подобных случаев будет в десятки раз больше – собственники земельных участков практически безнаказанно будут вырубать вековые сосны. Взыскать же что-либо с них будет проблематично. Как правило, после вступления судебных решений в законную силу у ответчиков не оказывается никакого имущества, а участок уже продан третьим лицам.Немалую роль в сохранении леса играет и гражданская позиция населения, в том числе средств массовой информации. Так, в случае с рубкой леса в Белоярке только после того, как к истории подключились журналисты и общественники, удалось добиться начала проверочных мероприятий. Нередко обычные грибники становятся свидетелями незаконной рубки и обращаются в полицию и лесничества, по результатам их заявлений периодически, что называется, по «горячим следам» удается задержать «черных» лесорубов.Кроме этого, ежегодно увеличивается количество свердловчан, которые принимают участие в искусственной посадке леса, осознавая его значение – обогащение кислородом, поглощение пыли и выбросов вредных веществ. Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, посадка леса стала в Свердловской области традиционным массовым экологическим мероприятием. Только в этом году саженцами хвойных пород деревьев (как правило, при посеве и посадке используются сосна и ель), в области посажено 5460 гектаров леса при плановом показателе 5130 гектаров.В проведении посадочных работ в этом году принимали участие студенты и школьники, работники государственных и коммерческих организаций, представители общественных и молодежных организаций. Под руководством профессиональных лесоводов в дни проведения весенней акции «День посадки леса» и осенней акции «Живи, лес!» руками волонтеров на местах бывших лесных пожаров и вырубках было посажено около 500 тысяч елей и сосен на общей площади более 150 гектаров.Позиция населения зачастую расходится с действиями властей или лесозаготовщиков. Так, наделал немало шуму инвестпроект компании «Лестех», в рамках которого под вырубку попадут 220 тысяч гектаров свердловских лесов. Массовое недовольство жителей никак не повлияло на корректировку проекта. Между тем, лес будут рубить в непосредственной близости от населенных пунктов.В свою очередь, арендаторы лесных участков нередко не выполняют условия договора аренды, не осуществляя мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, игнорируя ликвидацию свалок, очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков (что грозит возникновением лесных пожаров) или же копят миллионные арендные долги. Известны случаи, когда сотрудники компаний-арендаторов и вовсе принимали участие в незаконных рубках.Так, весной этого года в Шалинском районном суде Свердловской области вынесен приговор инженеру лесного хозяйства ООО «Аверс», признанному виновным в незаконной рубке с причиненным ущербом на сумму 1 миллион 280 тысяч рублей. В другом случае, в Белоярском районе арендатор лесного участка самовольно вырыл котлован площадью 10 300 кв.м. Впоследствии, в судебном порядке по иску Белоярской межрайонной прокуратуры с него был взыскан ущерб в размере 17 миллионов 450 тысяч рублей.Установлены и многочисленные факты нарушений со стороны владельцев лесопилок. Так, только за период с августа по октябрь 2019 года государственными инспекторами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в Серове выявлено 12 земельных участков, захламленных отходами деревообработки, в ряде случаев зафиксировано регулярное сжигание отходов, в том числе в водоохранной зоне, в прибрежной защитной полосе и береговой линии реки Каква.Информация о нарушениях передана в прокуратуру Свердловской области, региональное ГУ МВД России, местную администрацию. Более того, Минприроды в борьбе за экологию в Серове пришлось обратиться в УФСБ России по Свердловской области.Напомним, что президент России Владимир Путин назвал сохранение леса значимым приоритетом государства.«Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. Вопросы сохранения и рационального использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства», — заявил ранее Президент.В июле 2019 года Владимир Путин во время встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнения в Тулуне, согласился с мнением, что паводок был бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса. Глава государства заверил, что борьба с такими преступлениями будет продолжена. Хочется верить, что на местах к его словам прислушаются, в том числе, начнут и учитывать мнение населения.