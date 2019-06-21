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Общество


15:11 | 26.06.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

«Наркотрафик из-за рубежа сместился на почтовые отправления»

Начальник Уральской оперативной таможни рассказал о контрабандных каналах поставки наркотиков

В международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом начальник Уральской оперативной таможни рассказал «Вечерним ведомостям» о контрабандных каналах поставки наркотиков из-за границы. Запрещенные вещества в Россию везут из Европы и Китая почтовыми отправлениями, пользуясь услугами курьерских служб. «Глотатели» же остались в прошлом.

– Игорь Алексеевич, много ли попыток ввоза наркотиков фиксирует ваше ведомство?

– Если взять все выявленные таможенниками преступления, то треть из них приходится на контрабанду наркотиков или сильнодействующих веществ. Только за этот год Уральская оперативная таможня возбудила 17 уголовных дел. Для сравнения – за весь 2018 год таких дел было 34. Для себя мы поставили глобальную задачу: выявлять всю цепочку поставки наркотиков. На сегодня нам удалось раскрыть и пресечь деятельность пяти организованных преступных групп. Удалось и ликвидировать работу одного интернет-магазина, который специализировался на продаже наркотиков.

– Каким способом, как правило, запрещенные вещества попадают на территорию РФ?

– Так называемые «глотатели» - те, кто перевозил наркотики через границу внутриполостным способом, постепенно уходят в прошлое. С развитием интернет-технологий злоумышленники ушли в виртуальное пространство.

– Но и там им не удается развернуть деятельность?

– Вместе с технологиями наркодилеров развивается и правоохранительная деятельность. Есть и проверенные временем методы – используем наработанный не одним десятилетием опыт борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задействуем и служебных собак.

– Откуда чаще всего пытаются провезти наркотики?

– Из последних вскрытых Уральской оперативной таможней каналов поставки наркотиков странами отправления были Китай, Гонконг, Таиланд, Германия, Нидерланды, Великобритания.

– За контрабанду наркотиков грозит серьезная ответственность – до 20 лет колонии. Какая ответственность предусмотрена за сбыт наркотиков способом отправки/получения посылок?

– Способ пересылки наркотиков значения не имеет – факт остается – перемещение через границу запрещенных веществ. В феврале суд вынес приговор по делу, которое возбуждено Уральской оперативной таможней по статье 229.1 уголовного кодекса – это контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере. Мужчина контрабандой ввез 500 граммов синтетического наркотика. Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима. А в конце 2018 года участники преступной группы отправились в колонию на сроки от 11 до 15 лет. Суд признал их виновными в контрабанде 5 килограммов «синтетики» из Китая.

– Не получится ли так, что таким способом людям начнут мстить доброжелатели: будет ли нести получатель ответственность за посылки, которые, может быть, он не заказывал?

– Хорошая детективная история могла бы получиться при таком раскладе. Но прежде чем приступать к активным действиям, оперативники выясняют, заказывал ли получатель такую посылку. Методы работы по понятным причинам мы не раскрываем, но уверяю, они эффективные.

– Бывают случаи, когда человек заказывает жизненно необходимые лекарства, в которых есть запрещенные вещества. Ему тоже грозит срок?

– Каждый конкретный случай разбирается отдельно. Бывают случаи, когда тяжелобольные люди заказывают за границей таблетки. При этом у них есть рецепт от лечащего врача. Или к нам поступает обращение от Минздрава, который ходатайствует о необходимости разрешения на ввоз препарата. Или же бывают случаи, когда покупатель интернет-магазина заказывает препарат, но не догадывается о запрещенных веществах в нем. Мы вникаем в каждую ситуацию, чтобы понять мотивы покупателей таких препаратов. Участились случаи заказа средств для похудения из стран Юго-Восточной Азии. Эффект обещают быстрый и заметный. Однако такие таблетки содержат сибутрамин. Вместе со стройностью можно получить наркотическую зависимость и тюремный срок за контрабанду сильнодействующего вещества. Уральская оперативная таможня предупреждает, что любой заказ лекарственных средств через интернет может повлечь привлечение к ответственности. Поэтому нужно максимально внимательно изучать состав препарата или проконсультироваться с врачом.

При содействии пресс-службы Уральского таможенного управления

Денис Стрельцов © «Вечерние Ведомости»

 


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